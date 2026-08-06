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Good Luck Guys

Bittere Tränen und süße Rache

JoynStaffel 4Folge 6vom 06.08.2026
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Folge 6: Bittere Tränen und süße Rache

42 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Nach einem nervenaufreibenden Exit-Game kehrt ein Team an den Lost Beach zurück und bringt sofort neue Unruhe. Mit dem erstmals eingesetzten Gegenzug sorgt ein neues Rachetool für einen entscheidenden Vorteil und stellt das Machtgefüge auf den Kopf. Strategien werden neu gedacht, Bündnisse hinterfragt und Pläne angepasst. Als die nächste Herausforderung ansteht, zeigt sich erneut: Auf Lost Beach kann sich alles jederzeit ändern.

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