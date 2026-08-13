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Good Luck Guys

Alles muss raus: Luxus und Loyalität adé!

JoynStaffel 4Folge 7vom 13.08.2026
Joyn+
Alles muss raus: Luxus und Loyalität adé!

Alles muss raus: Luxus und Loyalität adé!Jetzt ohne Werbung streamen

Good Luck Guys

Folge 7: Alles muss raus: Luxus und Loyalität adé!

43 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12

Am Lost Beach zählen längst nicht mehr nur Siege, sondern auch Taktik und der richtige Umgang mit Perlen. Während Team Rot nach dem Exit-Duell Stärke beweist, muss Team Pink den nächsten Rückschlag verkraften. Der Gebrauchtwaren-Shop eröffnet neue Chancen und wirft die Frage auf: Luxus oder Perlen? Gleichzeitig sorgt der Umgang mit den wertvollen Perlen für Zweifel an der Fairness. Klar ist: Der Kampf um den Protektor hat längst begonnen.

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Good Luck Guys
Joyn
Good Luck Guys

Good Luck Guys

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