SAT.1Staffel 1Folge 2vom 22.07.2021
16 Min.Folge vom 22.07.2021Ab 12

Die Biosphäre Entlebuch hat einiges an Spezialitäten zu bieten. Sandro Zinggeler kreiert heute sein Grill-Menü mit Zutaten aus der Region und erfährt unter anderem, was die Entlebucher Kräuter so einzigartig macht.

