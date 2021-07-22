Grill-Menü mit Entlebucher KräuternJetzt kostenlos streamen
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz
Folge 2: Grill-Menü mit Entlebucher Kräutern
16 Min.Folge vom 22.07.2021Ab 12
Die Biosphäre Entlebuch hat einiges an Spezialitäten zu bieten. Sandro Zinggeler kreiert heute sein Grill-Menü mit Zutaten aus der Region und erfährt unter anderem, was die Entlebucher Kräuter so einzigartig macht.
