Basler Läckerli, Bier und Kalbsleber

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 12.08.2021
Folge 5: Basler Läckerli, Bier und Kalbsleber

16 Min.Folge vom 12.08.2021Ab 12

Basler Läckerli, Bier und Kalbsleber - das sind die Zutaten für das Grillgericht. Wie passt das zusammen? Sandro Zinggeler zeigt es - im "Grill Club" direkt aus Basel von einer exklusiven Grill-Location direkt am Rheinufer.

