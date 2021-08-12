Basler Läckerli, Bier und KalbsleberJetzt kostenlos streamen
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz
Folge 5: Basler Läckerli, Bier und Kalbsleber
16 Min.Folge vom 12.08.2021Ab 12
Basler Läckerli, Bier und Kalbsleber - das sind die Zutaten für das Grillgericht. Wie passt das zusammen? Sandro Zinggeler zeigt es - im "Grill Club" direkt aus Basel von einer exklusiven Grill-Location direkt am Rheinufer.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick