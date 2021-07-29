Original Züri Gschnätzlets hoch über dem ZürichseeJetzt kostenlos streamen
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz
Folge 3: Original Züri Gschnätzlets hoch über dem Zürichsee
16 Min.Folge vom 29.07.2021Ab 12
Eine seltene Birne hoch über dem Zürisee und Original Züri Gschnätzlets. Heute erwartet Sandro Zinggeler eine spezielle Herausforderung. Aber mit seiner Kreativität zaubert er auch hier ein einzigartiges Grill-Menü.
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