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Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Original Züri Gschnätzlets hoch über dem Zürichsee

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 29.07.2021
Original Züri Gschnätzlets hoch über dem Zürichsee

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Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Folge 3: Original Züri Gschnätzlets hoch über dem Zürichsee

16 Min.Folge vom 29.07.2021Ab 12

Eine seltene Birne hoch über dem Zürisee und Original Züri Gschnätzlets. Heute erwartet Sandro Zinggeler eine spezielle Herausforderung. Aber mit seiner Kreativität zaubert er auch hier ein einzigartiges Grill-Menü.

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