Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

St. Galler Kalbsbratwürst und Ostschweizer Alpkäse

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 05.08.2021
St. Galler Kalbsbratwürst und Ostschweizer Alpkäse

St. Galler Kalbsbratwürst und Ostschweizer AlpkäseJetzt kostenlos streamen

Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Folge 4: St. Galler Kalbsbratwürst und Ostschweizer Alpkäse

16 Min.Folge vom 05.08.2021Ab 12

Zu einer Grillsendung aus St. Gallen gehören natürlich waschechte St. Galler Kalbsbratwürste. Dazu gibt es Brot aus Rheintaler Ribelmais frisch vom Feuer und feinen Ostschweizer Alpkäse.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz
SAT.1
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Alle 5 Staffeln und Folgen