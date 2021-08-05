St. Galler Kalbsbratwürst und Ostschweizer AlpkäseJetzt kostenlos streamen
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz
Folge 4: St. Galler Kalbsbratwürst und Ostschweizer Alpkäse
16 Min.Folge vom 05.08.2021Ab 12
Zu einer Grillsendung aus St. Gallen gehören natürlich waschechte St. Galler Kalbsbratwürste. Dazu gibt es Brot aus Rheintaler Ribelmais frisch vom Feuer und feinen Ostschweizer Alpkäse.
