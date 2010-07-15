Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 10: Folge 085
43 Min.Folge vom 15.07.2010Ab 6
Nachdem Alexandra Oskars Sabotage des Essens für die Kommission in letzter Sekunde gestoppt hat, erhält Hanna den Zuschlag für das Blütenfest. Doch Oskars vollmundigen Versprechungen hat sie nichts entgegenzusetzen. Um zu beweisen, dass Oskar nicht die Wahrheit sagt, müssen Hanna und Alexandra an Oskars Kalkulationen kommen. Lina und Caro wird von Oskar eine saftige Rechnung für Florians Geburtstagsparty serviert, während Johann herausfinden will, welche Farbe Gittis Blütenfest-Hosenanzug haben wird, und Dana verzweifelt darüber nachdenkt, wie sie vor der Wahrheit fliehen kann.
