Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 079

TelenovelaStaffel 6Folge 4vom 30.06.2010
Folge 079

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 4: Folge 079

43 Min.Folge vom 30.06.2010Ab 6

Maximilian treibt mit Macht seine Ressort-Planung voran - nicht zuletzt, um den Fischerkrug für Hanna zu retten. Doch Oskar hintertreibt Maximilians Pläne und holt zum entscheidenden Schlag gegen Hanna aus. Bei einer Pressekonferenz vor dem Fischerkrug stellt Oskar Hanna öffentlich an den Pranger. Karl ist wütend auf Dana, doch er bringt es nicht übers Herz, Jonas die Wahrheit über Oskars Vaterschaft zu sagen. Als Dana ein Jobangebot bekommt und Karl und Gudrun bittet, David zu betreuen, schockiert Karl die Anwesenden mit einer schroffen Absage. Stefan kämpft mit seinen Gefühlen für Hanna und Romys Wunsch nach einer festen Beziehung. Lina und Caro hingegen planen eine Überraschungsparty für Florian, ohne zu ahnen, dass Florian längst andere Pläne gemacht hat: Er will mit Lina allein im Wald feiern.

