Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 15: Folge 090
42 Min.Folge vom 27.07.2010Ab 6
Stefan rettet Hanna aus der brenzligen Situation mit dem von Oskar engagierten Dieb und vergisst darüber Romy, die zu Hause auf ihn wartet. Als Oskar erfährt, dass der Überfall auf Hanna schief gelaufen ist, holt er zum ultimativen Schlag aus und lässt Alexandra vor Hanna als Verräterin auffliegen. Maximilian ist nach seinem Tanz mit Hanna verzaubert, verbietet sich aber diese Gefühle und steht weiter zu seiner Familie und Maja. Während Richard klar wird, dass er seine aufkommenden Gefühle für Edith nicht länger verleugnen kann, findet Gudrun in Caro und Lina engagierte Mitstreiterinnen gegen Bürgermeister Berghaus.
