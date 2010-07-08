Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 7: Folge 082
Hanna beschließt, weiter für die Zukunft des Fischerkrugs zu kämpfen. Daher will sie unbedingt das jährlich stattfindende Blütenfest ausrichten. Zusammen mit Gitti und Alexandra unternimmt sie alles, um den Zuschlag für das Fest zu erhalten. Doch dann erfährt Oskar von Hannas Plan. Derweil bemüht sich Maja weiter um die Rettung ihrer Ehe mit Maximilian. Sie blüht auf und wird aktiv - und versetzt Maximilian damit in Erstaunen. Dana erhält die Zusage für die neue Stelle. Ihre Euphorie verfliegt jedoch schnell, als sie erfährt, dass Gudrun und Karl von der Vaterschaftslüge wissen und von Dana verlangen, dass sie Jonas die Wahrheit gesteht. Zwischen Lina und Florian kriselt es nach Florians ausufernder Geburtstagsparty. Lina erkennt Florian nicht wieder und stellt ihre Beziehung zu ihm in Frage.
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