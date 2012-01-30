Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 200

HerzfrequenzStaffel 11Folge 1vom 30.01.2012
Folge 200

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 1: Folge 200

43 Min.Folge vom 30.01.2012Ab 12

Mit Saskias Schmerz über Martins Absage kommt ihre ganze Enttäuschung und Verletztheit über das, was er ihr schon einmal in der Vergangenheit angetan hat, wieder hoch. Vor Laura gibt sie sich tapfer, doch sie ist entschlossen, endgültig mit ihm abzurechnen. Martin muss vernichtet werden. Trotz ihrer Sorge um den Schmerz ihrer Mutter, freut Laura sich gemeinsam mit Daniel und ihren Freunden auf ihre Hochzeit. Doch die Trauung verzögert sich, als die Brauteltern fehlen. Schließlich entscheidet sich die besorgte Laura, mit Daniel und Georg in Saskias Villa nach dem Rechten zu sehen.

