Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 5: Folge 204
Als Laura von ihrer Mutter erfährt, dass nicht Daniel, sondern Stefan ihr die berührenden Liebesbriefe geschrieben haben soll, kann und will sie das nicht glauben. Handelt es sich um einen weiteren Manipulationsversuch Saskias, um Lauras Beziehung zu Daniel zu zerstören? Saskia geht davon aus, dass ihr keine härteren juristischen Konsequenzen nach dem Schuss auf Conrad bevorstehen. Doch wird Conrad, nachdem er aus der Narkose erwacht ist, Saskia wirklich nicht belasten? Bernheimer geht in seiner neuen Position als kommissarischer Klinikchef voll auf und freut sich über die positive Resonanz seiner Kollegen. Sein Psychologe, Dr. Ansbach, ist hingegen wenig begeistert und mahnt Bernheimer wegen seines Burn-outs zur Vorsicht. Stefans Tochter Charlotte ist von der Querflöte der Patientin Evelyn Maar so fasziniert, dass Evelyn ihr Flötenunterricht anbietet. Nicht nur Stefan, auch die Profimusikerin, ist von Charlottes Talent beeindruckt.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick