Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 14: Folge 213
Laura und Daniel wollen auf einem gemeinsamen Ausflug, ihre Differenzen ausräumen. Doch als Laura ausgerechnet auf Stefan trifft, geraten ihre Gefühle ins Wanken. Nachdem Conrad aufgrund manipulierter Messwerte eine dramatische Erhöhung der Fusiocept-Dosis bei seinem Patienten Rupp anweist, sieht sich Saskia am Ziel ihrer Intrige. Sie ahnt nicht, dass Henning und Shirley inzwischen tatsächlich Beweise für die Manipulation gefunden haben. Gelingt es ihnen, die Verabreichung der überhöhten Dosis noch zu verhindern? Seit dem Tod ihrer Mutter ist Susanne Degele dem Übersinnlichen verfallen, was ihre Ehe stark belastet. Einfühlsam nimmt sich Conrad der Patientin an und lässt sie in einem therapeutischen Rollenspiel erkennen, dass ihre Mutter nicht gewollt hätte, dass sich Susanne auch jetzt, nach dem Tod, noch von ihr abhängig macht.
