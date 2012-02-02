Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 4: Folge 203
Laura durchlebt eine emotionale Achterbahn: Zum einen ist sie erleichtert, dass Saskia nicht gezielt auf ihren Vater geschossen hat, sondern dass es ein Unfall war. Zum anderen ist sie tief erschüttert, dass Saskia nach Martins Absage so verzweifelt war, dass sie sich selbst das Leben nehmen wollte. Laura tröstet ihre Mutter und verteidigt sie vor den Beschuldigungen anderer. Durch ihre Fürsprache darf Saskia sogar an Martins Bett. Inzwischen aber hat sich Saskia wieder gefangen und will ihren Rachefeldzug gegen Conrad zu Ende bringen. Stefan lassen die Gedanken an Laura nicht los und er ist insgeheim erleichtert, dass die Hochzeit mit Daniel nicht stattgefunden hat.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick