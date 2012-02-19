Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 214

HerzfrequenzStaffel 11Folge 15vom 19.02.2012
Folge 15: Folge 214

43 Min.Folge vom 19.02.2012Ab 12

Laura stürzt in ein Gefühlschaos, als Daniel sie damit konfrontiert, dass sie sich entweder für Stefan oder für ihn entscheiden muss. Als Laura weder ein noch aus weiß, reagiert Daniel tief getroffen. Werden die beiden noch eine Chance haben? Hennings Bestreben, Saskia als Drahtzieherin der Sabotage an Conrads Studie auffliegen zu lassen, erfüllt sich nicht. Denn seine Glaubwürdigkeit gerät mächtig ins Wanken, als er dem Klinikchef eingestehen muss, kein approbierter Arzt zu sein. Obendrein gelingt es Saskia, Henning selbst als Saboteur der Studie hinzustellen Henriette fiebert Florians Rückkehr aus der Reha entgegen. Als Florian sich bei einem Videochat merkwürdig verhält, mutmaßt Henriette, dass Florian enttäuscht ist, weil er keine großen Fortschritte mehr macht und ihr vielleicht einen Rückschlag in seiner Therapie verschweigt. Könnte es sein, dass er erneut Suizidgedanken hegt? Hilfesuchend wendet sich Henriette an Conrad.

