Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 10: Folge 209
Daniel kann nicht fassen, dass Stefan Laura seine Liebe gestanden hat. Nur mit Mühe kann er sich in der Klinik im Umgang mit Stefan zusammenreißen. Als Stefan von Laura jedoch erfährt, dass Daniel mittlerweile von seinem Liebesgeständnis weiß, sucht dieser die Aussprache. Shirley hält Hennings Geständnis, kein Arzt zu sein, zunächst für einen Scherz. Umso härter trifft sie die Erkenntnis, dass Henning sie, die Kollegen und die Patienten tatsächlich die ganze Zeit belogen hat. Henning informiert Shirley außerdem über die Sabotage der Studie und bittet sie inständig, ihm noch eine Chance zu geben und diese Katastrophe zu verhindern, bevor er sich der Polizei stellt. Unterdessen sieht Klaus Rupp zuversichtlich seiner Mitwirkung an Conrads Rheuma-Studie entgegen und verspricht sich baldige Besserung seiner schweren Krankheit. Eine persönliche Begegnung mit Conrad bestärkt sein Gefühl. Weder Rupp noch Conrad ahnen jedoch Saskias und Isabelles falsches Spiel.
