Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 11: Folge 210
Daniel ist nach der Aussprache mit Stefan erleichtert, dass dieser seinen Gefühlen für Laura nicht weiter nachgehen will. Doch wie steht es um Laura? Schließlich war sie in Stefan verliebt. Je mehr sie ihre Freunde auf vermeintliche Gefühle für Stefan ansprechen, desto mehr versucht sie, sich ihn aus dem Kopf zu schlagen. Shirley kann Henning nicht glauben, dass Saskia die Rheuma-Studie sabotieren will. Aber sie gibt ihm die Chance, stichhaltige Beweise zu finden. Fieberhaft macht sich Henning an die Recherche, während Shirley damit zu kämpfen hat, dass sie einen Hochstapler deckt. Mühsam muss sie auch dafür sorgen, dass Henning nicht mehr aktiv behandelt. Stefan erfährt von Evelyn, dass sich Charlotte für ein Musikinternat interessiert. Zwar möchte er seine Tochter angemessen fördern, doch hält er sie allerdings für viel zu jung, um schon ihre eigenen Weg zu gehen.
