Herzflimmern – Die Klinik am See

HerzfrequenzStaffel 11Folge 20vom 26.02.2012
43 Min.Folge vom 26.02.2012Ab 12

Laura ist gleichermaßen überrascht wie erleichtert, dass Daniel scheinbar recht souverän mit der Trennung umgeht. Dennoch tut sie sich schwer damit, Stefan gegenüber offen über ihre Gefühle zu sprechen. Indessen erklärt Daniel Stefan, dass seine Ehe mit Laura wegen ihren Gefühlen für Stefan nie eine Chance gehabt hätte. Saskia ist rasend vor Wut: Anstatt sein Rücktrittsgesuch zu unterschreiben, überzeugt Conrad den Verwaltungsrat, dass er die Seeklinik doch nicht im Stich lassen kann. Henriettes Glück bekommt spürbare Kratzer, als sie erkennt, dass Florian sein Leben in Sonnenberg zu langweilig wird. Ein Start-Up Unternehmen in Helsinki zieht Florians Aufmerksamkeit an, weshalb Henriette Angst hat, dass ihr Freund nach Finnland geht. Bernheimer und Shirley arbeiten eng am Fall der Turnerin Claudia Netzer zusammen. Während sich Shirley immer wieder zusammenreißt, entgeht Bernheimer nicht, dass seine Exfrau unter Trennung und dem Verschwinden von Henning Bäumler leidet.

Herzfrequenz
