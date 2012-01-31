Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 3: Folge 202
Folge vom 31.01.2012
Bernheimer hat mit seinem OP-Team erfolgreich Martin Conrad operiert. Doch aufgrund der Schwere der Verletzung ist er noch lange nicht über den Berg. Laura bangt um das Leben ihres Vaters. Wie es der Zufall will, ist ausgerechnet Stefan im richtigen Moment zur Stelle, um die verzweifelte Laura aufzufangen. Saskia muss unterdessen ohnmächtig von ihrer Gefängniszelle aus zusehen, wie sie von allen für den Schuss auf Martins verantwortlich gemacht wird. Isabelle versucht Georg unterdessen zu überzeugen, sich ein für allemal von seiner Chefin loszusagen.
