Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 10: Folge 10
44 Min.Folge vom 15.04.2011Ab 12
Karen kann den Überfall nur schwer verarbeiten. Nach einem Krankenbesuch von Stefan bricht sie erneut verzweifelt zusammen. Henriette kümmert sich mütterlich um sie, während Marie Beweise gegen Pahl sammelt. Edgar Pahl überlebt ausgerechnet durch Marie einen schweren Krisenzustand. Wegen einer Sportverletzung landet der rüstige Rentner und Privatpatient Arnulf Kröning in der Seeklinik. Überraschend trifft er hier auf Oberschwester Ursula, seine alte Jugendliebe, die er von nun an mit allen Mitteln umgarnt. Alois beobachtet Ursulas neuen Verehrer skeptisch.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick