Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 7

HerzfrequenzStaffel 1Folge 7vom 12.04.2011
Folge 7

Folge 7Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 7: Folge 7

44 Min.Folge vom 12.04.2011Ab 12

Um Lucas und seinen Medikamentendiebstahl herrscht Sorge bei den Lindners, Alois versucht der Sache auf den Grund zu gehen. Markus reagiert nur äußerlich gelassen und professionell darauf, dass Stefan die LOA Stelle bekommen hat. Im Fall Schiller gibt es zwischen ihm u. Stefan erste Meinungsverschiedenheiten. Markus erklärt Ralf Borowski, dass von nun an nach seinen Spielregeln gespielt wird. Sebastian Schiller stürzt beim Jagen vom Hochsitz und wird in die Seeklinik gebracht. Er fällt ins Koma. An seinem Krankenbett treffen seine Ehefrau und seine Geliebte Sabine Hanninger aufeinander.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen