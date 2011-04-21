Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 14

HerzfrequenzStaffel 1Folge 14vom 21.04.2011
44 Min.Folge vom 21.04.2011Ab 12

Erneut streitet sich Marie mit Markus über ärztliches Engagement und Stefans Vorgehensweise im Fall Daniela. Am nächsten Morgen versöhnen sie sich wieder miteinander. In Markus reift ein Entschluss. Ursula hat sich Urlaub genommen und verbringt ihren Geburtstag alleine. Da ruft sie Johanna dienstlich an und bittet sie schnellstmöglich in die Klinik zu kommen - ohne sie geht es nicht. Dort wird sie von den Kollegen mit Blumen und einer rührenden Rede überrascht. Zu guter Letzt hatte Alois doch noch die richtige Eingebung.

