Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 2: Folge 2
44 Min.Folge vom 05.04.2011Ab 12
Stefan kommt zum Unfallort und versucht, gemeinsam mit Marie, Lucas wiederzubeleben - und es gelingt. Doch Lucas ist so schwer verletzt, dass er sofort operiert werden muss. Luckies Freunde Vicky und Max nehmen seinen Rucksack an sich und finden eine enorme Menge an Medikamenten darin. Während Markus, Bernheimer und Shirley um Lucas' Leben in einer komplizierten OP kämpfen, bringt sich Marie mit ihren Recherchen zu ihrem kleinen Patienten Florian Tremmel weiter in die Bredouille. Sie glaubt, der Junge hat sich vorsätzlich verbrüht, um mehr Zuwendung von seinen Eltern zu erhalten.
