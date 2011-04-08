Herzflimmern – Die Klinik am See
Nach einer langen Nacht endlich die erlösende Nachricht: Lucas ist über den Berg! Obwohl Markus sich entschuldigt, ist Marie sehr enttäuscht von ihm. Shirleys Entlassung wird von Johanna zurückgezogen, als die Putzfrau Frau Stölzl, Mutter von Lucas' Freund Max, mit einer Tüte Medikamente erwischt wurde. Lucas' schlechtes Gewissen Max gegenüber, lässt ihn zu der Lüge hinreißen: er hat die Medikamente gestohlen! Johanna ist schockiert - und Vicky erleichtert, dass Luckie sie deckt. Unterdessen kommt ein Patient mit seinem imaginären Bruder in die Klinik und klagt über Bauchschmerzen, will sich aber nicht untersuchen lassen.
