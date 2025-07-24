Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 2vom 24.07.2025
47 Min.Folge vom 24.07.2025Ab 12

Bei "Hits, Hits, Hits - Die Erfolgsformeln der Musikmacher" tauchen wir ein in die musikalische Welt der Emotionen. Von großen Gefühlen aus der Schlagerwelt über die mitreißenden Melodien schwedischer Pop-Exporte bis hin zu feurigen Welthits, die explosiv von Leidenschaft erzählen. Die prominenten Gäste und Musikexperten werfen einen Blick hinter die Kulissen der Musikszene und enthüllen die Geheimnisse der Chartstürmer.

