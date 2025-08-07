Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 4vom 07.08.2025
48 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 12

Diese Hits haben nicht nur Ohrwurmqualitäten, sondern auch eine ganz besondere Geschichte: Experten der Musikszene, wie Alex Christensen, Mousse T. und Dr Pop verraten, welche legendären Songs von Geschwistern stammen und warum diese Konstellation oft für eine besondere Note verantwortlich ist. Außerdem erzählen die prominenten Gäste, welche Großstädte ihre Lieblingshits inspiriert haben, und welche einzigartige Botschaft dahintersteckt.

