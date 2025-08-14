Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 5vom 14.08.2025
Folge 5: Hits! Hits! Hits!: Welcher Planet inspiriert die Musikwelt?

48 Min.Folge vom 14.08.2025Ab 12

In welchem Song haben The Beatles zum ersten Mal einen Synthesizer benutzt? Wie kommt eine Hard Rock-Band zum Disco-Sound? Welcher Planet unseres Sonnensystems wurde schon häufig besungen und welcher Superstar hat die musikalischste Zahnlücke Frankreichs? Prominente Gäste, Experten der Branche und Musikliebhaber stehen Rede und Antwort, erzählen lustige Anekdoten und liefern spannende Hintergrundgeschichten.

