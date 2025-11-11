"Du bist so jung!": Kann Sarah Martin das Jawort geben?Jetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 4: "Du bist so jung!": Kann Sarah Martin das Jawort geben?
118 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 6
Nach einer turbulenten Hochzeit reisen Julia und Julian nach Island und geben sich und dem Experiment eine Chance. Vor ihrem Date mit einem Unbekannten ist Sarah sehr nervös, doch als sie Martin das erste Mal im Standesamt sieht, funkt es sofort. Auch die Harmonie zwischen Lina und Daniel in Schweden stimmt nach wie vor. Mit Marén und Frank wagt das letzte Paar der Staffel den großen Schritt vor den Traualtar.
