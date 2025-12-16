Die Homestays stehen an: Wie reagieren die Familien?Jetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 9: Die Homestays stehen an: Wie reagieren die Familien?
118 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12
In einer feierlichen Zeremonie haben die Paare die Chance sich einander ein weiteres Mal zu bekennen. Werden schon hier einige Paare getrennte Wege gehen? Danach stehen die Homestays an: Wird Linas Oma den Baden Württemberger Daniel mit offenen Armen in der Familie begrüßen? Auch Marc und Marco besuchen sich gegenseitig, mit einem gemeinsamen Frühstück und Zweisamkeit im Whirlpool kommt sich das Paar näher. Sarah und Martin feiern gemeinsam ihren Geburtstag.
