Schottische FlitterwochenJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 2: Schottische Flitterwochen
97 Min.Folge vom 22.11.2015Ab 12
Bei dem ersten Pärchen scheinen die Filtterwochen ein voller Erfolg zu werden: Die beiden Turteltauben knüpfen erste zarte Bande und entdecken zahlreiche Gemeinsamkeiten. Für einen Kandidaten wird es hingegen ernst: Er trifft seine Traumfrau das erste Mal vor dem Traualtar - und ist sofort hin und weg. Auf so viel Glück hofft auch ein weiterer einsamer Single-Mann, dessen passendes weibliches Gegenstück erst noch gefunden werden muss.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick