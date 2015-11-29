Wie geht es für die Paare weiter?Jetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 3: Wie geht es für die Paare weiter?
97 Min.Folge vom 29.11.2015Ab 12
Für eines der Paare kehrt nun der Alltag ein. Werden sich die Turteltauben auch außerhalb des Flitterwochen-Paradieses verstehen? Zwei Frischvermählte müssen auf ihrer Hochzeitsreise die ersten Turbulenzen bewältigen, und auf dem Standesamt fahren die nächsten einsamen Herzen in den Hafen der Ehe ein.
