SAT.1Staffel 2Folge 4vom 06.12.2015
96 Min.Folge vom 06.12.2015Ab 12

Nach dem Standesamt ist vor der Hochzeitsnacht - doch für ein Paar läuft das erste Kennenlernen alles andere als planmäßig ab. Ein frischgebackenes Ehepaar steht vor einem ganz anderen Problem: Es muss die Zuneigung, die sich während der Flitterwochen entwickelt hat, in den Alltag hinüberretten. Auch in dieser Episode treten wieder zwei einsame Herzen vor den Standesbeamten und müssen sich überlegen, ob sie auf die alles entscheidende Frage mit "Ja!" antworten.

SAT.1
