Staffel 2Folge 10
Folge 10: Eine Art Liebe

46 Min.Ab 12

Um seine Ziele zu erreichen erpresst Abu Nazir Brody mit Carrie, die er entführt hat. Der Terrorist verlangt von Brody den Code, mit dem sich Waldens Herzschrittmacher steuern lässt - dann werde er Carrie freilassen. Saul hat inzwischen eine folgenschwere Entdeckung gemacht: Wie es aussieht ist Peter ein Killer, der Brody auslöschen soll, da dieser zu viel über einen bestimmten Drohnenangriff weiß.

