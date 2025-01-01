Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Der Verrat

Staffel 5Folge 12
Der Verrat

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 12: Der Verrat

45 Min.Ab 16

Der ehemalige Athlet George Ferribee gerät wegen Drogenmissbrauchs auf die schiefe Bahn. Sein Leben findet ein jähes Ende - alleine auf einem verlassenen Parkplatz, ermordet. Ermittler Joe Kenda entdeckt, dass George vor kurzem entführt wurde. Er konnte seinen Kidnappern jedoch entfliehen. Kenda geht dem Zusammenhang zwischen der Entführung und der Ermordung des Mannes nach.

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Rive Gauche Television
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

