Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 12: Der Verrat
45 Min.Ab 16
Der ehemalige Athlet George Ferribee gerät wegen Drogenmissbrauchs auf die schiefe Bahn. Sein Leben findet ein jähes Ende - alleine auf einem verlassenen Parkplatz, ermordet. Ermittler Joe Kenda entdeckt, dass George vor kurzem entführt wurde. Er konnte seinen Kidnappern jedoch entfliehen. Kenda geht dem Zusammenhang zwischen der Entführung und der Ermordung des Mannes nach.
