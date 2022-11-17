Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 3: Tod eines Teenagers
43 Min.Folge vom 17.11.2022Ab 16
Als Polizisten die Leiche des 13-jährigen PJ Grant mit einer Schusswunde am Kopf finden, gehen sie von Suizid aus. Weitere Untersuchungen stützen diese Theorie jedoch nicht, und Ermittler Joe Kenda konzentriert sich auf die beiden Teenager, die den Notruf getätigt haben. Als er PJs Schule besucht, stößt Kenda auf dunkle Geheimnisse und eine Menge Motive.
Weitere Folgen in Staffel 5
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