Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Mord auf dem Parkplatz

Rive Gauche TelevisionStaffel 5Folge 4vom 12.01.2025
Während Colorado Springs Silvester feiert, liegt die durch brutale Schläge entstellte Leiche von Miguel Mendez auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Ermittler Joe Kenda hat wenige Anhaltspunkte: ein betrunkener Augenzeuge und eine Reihe ungewöhnlicher Wunden auf dem Körper des Toten. Wird es ihm dennoch gelingen, die Puzzleteile zusammenzusetzen und den Mörder zu überführen?

Rive Gauche Television
