Rive Gauche TelevisionStaffel 5Folge 19
44 Min.Ab 12

Der 13-jährige Daniel Carson stirbt bei der Explosion eines Müllcontainers. Anscheinend wurde dort eine Bombe platziert und es ist nicht die einzige, die sich in der Umgebung versteckt. Ermittler Joe Kenda muss zunächst herausfinden, für wen die Bombe eigentlich bestimmt war. Daraufhin begibt er sich auf den Schwarzmarkt für selbsthergestellte Bomben.

Rive Gauche Television
