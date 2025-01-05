Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 2: Revierkämpfe
43 Min.Folge vom 05.01.2025Ab 16
Eine Geburtstagsfeier findet ein blutiges Ende, als eine Gruppe ungeladener Gäste einen Mann namens Enrique Urruita erschießt und damit möglicherweise einen Bandenkrieg anzettelt. Wenige Stunden später wird auch Enriques Cousin getötet - die Familie ist am Boden zerstört. Ermittler Joe Kenda macht sich auf die Suche nach dem oder den Mördern.
