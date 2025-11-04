Die Bombe im MüllcontainerJetzt kostenlos streamen
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 19: Die Bombe im Müllcontainer
44 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Der 13-jährige Daniel Carson stirbt bei der Explosion eines Müllcontainers. Anscheinend wurde dort eine Bombe platziert und es ist nicht die einzige, die sich in der Umgebung versteckt. Ermittler Joe Kenda muss zunächst herausfinden, für wen die Bombe eigentlich bestimmt war. Daraufhin begibt er sich auf den Schwarzmarkt für selbsthergestellte Bomben.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick