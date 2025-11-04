Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 20: Die Bestie von nebenan
44 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 16
Eine Frau wird in ihrem Zuhause von einem maskierten Mann sexuell missbraucht - und sie ist nicht die Einzige. Viele weitere Frauen aus der Umgebung melden sich bei der Polizei mit derselben Täterbeschreibung. Ermittler Joe Kenda macht sich auf die Suche nach einem Serienvergewaltiger, dessen gewalttätiges Verhalten von Tat zu Tat immer unberechenbarer wird ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick