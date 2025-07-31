Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Verbrechen aus Leidenschaft

Rive Gauche TelevisionStaffel 6Folge 19vom 31.07.2025
Verbrechen aus Leidenschaft

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 19: Verbrechen aus Leidenschaft

45 Min.Folge vom 31.07.2025Ab 12

Ein Spieleabend eskaliert und der 19-jährige Donald Godfrey wird mit einem Schuss in den Kopf getötet. Joe Kendas Ermittlungen ergeben jedoch, dass das Opfer selbst kein Unschuldiger war. Freunde berichten über sein immer gewaltbereiteres Verhalten, Drohungen und Beleidigungen waren keine Seltenheit. War sein Tod etwa ein Racheakt?

