Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut

Hannover

sixxStaffel 2Folge 1vom 11.06.2020
Hannover

HannoverJetzt kostenlos streamen

Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut

Folge 1: Hannover

62 Min.Folge vom 11.06.2020Ab 12

Auch in der Niedersachsen Metropole gibt's für die Star-Tätowierer Randy Engelhard, Nancy Mietzi und Mick Mark sowie Tattoo-Richter Berti Krause wieder jede Menge zu tun. Der Andrang am Club RP5 mitten in der City ist riesig, doch mitten im Gemenge erscheint ein bekanntes Gesicht: Ex-Bundeswehrsoldat Uwe, ein Kandidat aus der ersten Staffel, hat die Ratschläge der Profis ernst genommen und sein Horror-Tattoo lasern lassen. Kann er sich noch einmal bis ins Finale vorkämpfen?

