Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut

Wir retten Leipzig

sixxStaffel 2Folge 2vom 23.12.2022
Wir retten Leipzig

Wir retten LeipzigJetzt kostenlos streamen

Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut

Folge 2: Wir retten Leipzig

62 Min.Folge vom 23.12.2022Ab 12

Die Warteschlange vor dem Leipziger Trend-Club "Felsenkeller" ist lang. Über 200 Kandidaten wollen ihre Arschgeweihe, missglückten Porträts und bemitleidenswerten Blumenranken covern lassen. Annett hat ziemlich gute Chancen: Sie wollte eigentlich ihren toten Vater ehren und geriet dabei in die Hände eines völlig ahnungslosen Heilpraktikers, der ihr eine ganz besonders schmerzhafte Erinnerung an dieses Tattoo verschaffte.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut
sixx
Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut

Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut

Alle 3 Staffeln und Folgen