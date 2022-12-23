Zum Inhalt springenBarrierefrei
Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut

Wir retten Duisburg

sixxStaffel 2Folge 8vom 23.12.2022
Wir retten Duisburg

Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut

Folge 8: Wir retten Duisburg

62 Min.Folge vom 23.12.2022Ab 16

Zum dritten Mal zieht es die Star-Tätowierer in den Ruhrpott. Ganze 250 Kandidaten suchen ihre Chance auf das heiß begehrte Cover-Up der Tattoo-Profis. Gleich am Einlass haben es Tattoo-Richter Berti und seine Assistentin Ginger wie immer mit echten Tattoo-Unfällen zu tun: vom verunglückten Porträt der toten Zwillingsschwester über die völlig verstochene Teufelsfratze bis hin zum missratenen Superman Logo auf der Brust eines Möchtegern-Helden.

