Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut
Folge 7: Wir retten Bremen
62 Min.Ab 16
In der Stadt der weltberühmten Bremer Stadtmusikanten wollen mehr als 200 Kandidaten ihren ganz persönlichen Horror auf der Haut loswerden und geben deshalb schon an der Tür bei Tattoo-Richter Bertram "Berti" Krause und Assistentin Ina alles. Zwei verunglückte Engelsflügel auf dem Rücken einer hübschen jungen Dame bringen Berti echt in Schwierigkeiten: Soll der strenge Richter ihr eine Chance geben, oder ist das miese Machwerk einfach viel zu groß?
