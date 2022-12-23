Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut
Folge 2: Wir retten Leipzig
62 Min.Folge vom 23.12.2022Ab 12
Die Warteschlange vor dem Leipziger Trend-Club "Felsenkeller" ist lang. Über 200 Kandidaten wollen ihre Arschgeweihe, missglückten Porträts und bemitleidenswerten Blumenranken covern lassen. Annett hat ziemlich gute Chancen: Sie wollte eigentlich ihren toten Vater ehren und geriet dabei in die Hände eines völlig ahnungslosen Heilpraktikers, der ihr eine ganz besonders schmerzhafte Erinnerung an dieses Tattoo verschaffte.
