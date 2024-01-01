Zum Inhalt springenBarrierefrei
Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut

Wir retten Berlin

sixxStaffel 2Folge 4vom 01.01.2024
Wir retten Berlin

Folge 4: Wir retten Berlin

62 Min.Folge vom 01.01.2024Ab 12

Berlin, die Hauptstadt an der Spree ist auch Deutschlands heimliche Tattoo-Metropole. Knapp 200 Tattoo-Opfer setzen alle ihre Hoffnungen in das Team aus den Profis Randy Engelhard, Nancy Mietzi und Mick Mark. Doch bevor die überhaupt zu Werke gehen, gilt es erst einmal, den gnadenlos fairen Tattoo-Richter Bertram "Berti" Krause und seine Berliner Assistentin Franzi davon zu überzeugen, ein echtes Horror-Tattoo zu haben.

