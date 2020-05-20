Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut
Folge 6: Wir retten Nürnberg
62 Min.Folge vom 20.05.2020Ab 12
In der Franken-Metropole Nürnberg warten über 150 Menschen vor dem beliebten Club "Indabahn" auf ihre große Chance, vermasselte Tattoos mit einem Cover-Up verschönern zu lassen. Vom Rasenmäher-Strichmännchen über die verkrüppelte Baby-Hand bis zum durchgestrichenen Namen der Ex-Freundin auf dem Bein - die Nürnberger haben allerhand Horror auf der Haut anzubieten.
