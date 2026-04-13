Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
How I Met Your Mother

Ted Mosby, Architekt

ProSiebenStaffel 2Folge 4vom 13.04.2026
Ted Mosby, Architekt

Ted Mosby, ArchitektJetzt kostenlos streamen

How I Met Your Mother

Folge 4: Ted Mosby, Architekt

22 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

Ted und Robin haben ihren ersten Streit, weil er ständig über seinen Job jammert. Die beiden verbringen den Abend getrennt, um mit ihren Freunden darüber zu sprechen. Als Robin Ted wenig später aufsuchen will, muss sie erfahren, dass er mit einer anderen Frau ausgegangen ist. Der Türsteher einer Bar verrät ihr schließlich, dass Ted mit der Fremden zu ihr nach Hause gegangen ist. Ohne zu zögern, folgt Robin den beiden in die Wohnung und macht dort eine interessante Entdeckung.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

How I Met Your Mother
ProSieben
How I Met Your Mother

How I Met Your Mother

Alle 2 Staffeln und Folgen