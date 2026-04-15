Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
How I Met Your Mother

Auf Safari

ProSiebenStaffel 2Folge 6vom 15.04.2026
Auf Safari

Auf SafariJetzt kostenlos streamen

How I Met Your Mother

Folge 6: Auf Safari

22 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Lily steckt in einer Sinnkrise. Auf der Suche nach ihrer Bestimmung probiert sie die verschiedensten Berufe aus und landet schließlich als Kellnerin in einem hawaiianischen Restaurant. Weil es ihr dort auch nicht gefällt, beschafft ihr Ted kurzerhand einen Job in seinem Architekturbüro. Dort sorgt Lily jedoch für gehörigen Wirbel. Indes versucht Barney sein Glück bei Marshalls attraktiver Professorin. Weil er ihr nicht gewachsen ist, landet er letztlich sogar im Krankenhaus.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

How I Met Your Mother
ProSieben
How I Met Your Mother

How I Met Your Mother

Alle 2 Staffeln und Folgen